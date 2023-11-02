الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على أراضٍ زراعية فى حملة مكبرة بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل محافظة سوهاج، بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حيث أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز شرطة أخميم، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

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وكشف اللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة، على الحملات بتكليف من محافظ سوهاج، أن حملة اليوم بمركز أخميم قد أسفرت عن إزالة ٧ حالات تعد منها تنفيذ ٥ قرارات إزالة، وحالتين إزالة فى المهد، على مساحة قيراطين و١٦ سهما، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وفى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، ولطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، وقوة مركز شرطة أخميم، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وشدد محافظ سوهاج، فى توجيهات أصدرها لجميع لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية، والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

محافظة سوهاج الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة

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