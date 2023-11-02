ندوة تثقيفية في جامعة سوهاج بحضور الأنبا باخوم

شارك الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشأة والمراغة في الندوة الفكرية التثقيفية التي نظمتها جامعة سوهاج أمس، للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تحت عنوان "الوسطية في الإسلام".

حضر الندوة التي أقيمت في المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة الازهرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافطة، وممثلو وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومجلسي الشيوخ والنواب والمجتمع المدني والطلاب.

وألقيت عدة كلمات لرئيس الجامعة والمفتي ونيافة الأنبا باخوم، أكد الجميع في كلماتهم على دعمهم لموقف الدولة الثابت من القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى الحفاظ على أمن مصر القومي، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد الدكتور شوقي علام أن أهم معيار للفهم البشرى للدين هو معيار الوسطية، حيث أنها العنوان الحقيقي للدين الإسلامي، مشددًا على ضرورة أن يجعل المسلمون الوسطية عنوانًا لهم، وضرورة الابتعاد عن الأفكار الصادرة من أعداء الوطن والهادفة إلى خلق الطاقة السلبية.

ومن جهته أعرب الآنبا باخوم عن سعادته بدعوة رئيس الجامعة للمشاركة في هذه الندوة علي أن الدين الإسلامي والمسيحي أديان المحبه والسلام، وأرسل نيافته رسالة تقدير وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام الندوة أهدى الدكتور حسان النعماني درع الجامعة للدكتور شوقي علام، ولنيافة الأنبا باخوم.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.