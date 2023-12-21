"صرف الإسكندرية" تختتم فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة

افتتح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ختام فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط التنفيذية للإجراءات الداعمة للنزاهة لعملية حركة السيارات المنعقدة فى الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وشهدت الورشة المنظمة من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حضور المعنيين بشركات: (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - شركة مياه الشرب بالإسكندرية - شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى - شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح - المنوفية - كفر الشيخ - بنى سويف - سوهاج - شمال وجنوب سيناء والأقصر).

وتم خلال فعاليات ختام الورشة استعراض إنجازات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، كما تم استعراض بعض الإنجازات لإدارة دعم النزاهة بالشركة.

وأكد اللواء محمود نافع، أهمية الورشة وأعمال دعم نزاهة الإجراءات لما لها من كبير الأثر في تقليل النفاقات وترشيد الاستهلاك وضمان نزاهة تقديم الخدمات للمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والاهمال واستغلال السلطة والتصدي لها إن وجدت.

استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة

وأشار المهندس أحمد جابر، إلى دعمه الدائم لنزاهة المياه والتي تعني صدق الأشخاص في إدارة واستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، وتهدف إلى حماية ااإستثمار الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال أحمد جمال، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تحقيق أهداف النزاهة يعتمد على مراعاة مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية والآليات للتعبير عن مصالح وإدارة الموارد واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك البشري وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاع.

وأشار إسلام فاروق، مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه سيتم البدء في متابعة الخطة التنفيذية لدليل الإجراءات الداعمة للنزاهة في عملية حركة السيارات تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة.

وكرَّم نافع، بعض الكوادر بالشركة لتعاونهم في أعمال دعم النزاهة وتكريم قطاع الموارد البشرية والتدريب لحصوله على شهادة استدامة الإجراءات الداعمة للنزاهة عن عملية التوظيف.