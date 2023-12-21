الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تختتم فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة

ختام فعاليات ورشة
ختام فعاليات ورشة عمل

افتتح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ختام فعاليات ورشة عمل إعداد الخطط التنفيذية للإجراءات الداعمة للنزاهة لعملية حركة السيارات المنعقدة فى الفترة من 18 إلى 21  ديسمبر الجاري.

وشهدت الورشة المنظمة من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حضور المعنيين بشركات: (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - شركة مياه الشرب بالإسكندرية - شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى - شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح - المنوفية - كفر الشيخ - بنى سويف - سوهاج - شمال وجنوب سيناء والأقصر).

وتم خلال فعاليات ختام الورشة استعراض إنجازات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، كما تم استعراض بعض الإنجازات لإدارة دعم النزاهة بالشركة.

وأكد اللواء محمود نافع، أهمية الورشة وأعمال دعم نزاهة الإجراءات لما لها من كبير الأثر في تقليل النفاقات وترشيد الاستهلاك وضمان نزاهة تقديم الخدمات للمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والاهمال واستغلال السلطة والتصدي لها إن وجدت.

استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة

وأشار المهندس أحمد جابر، إلى دعمه الدائم لنزاهة المياه والتي تعني صدق الأشخاص في إدارة واستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، وتهدف إلى حماية ااإستثمار الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال أحمد جمال، مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تحقيق أهداف النزاهة يعتمد على مراعاة مبدأ الحوكمة الرشيدة والذي يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية والآليات للتعبير عن مصالح وإدارة الموارد واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك البشري وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاع.

وأشار إسلام فاروق، مدير إدارة دعم النزاهة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه سيتم البدء في متابعة الخطة التنفيذية لدليل الإجراءات الداعمة للنزاهة في عملية حركة السيارات تضمن سلامة إجراءات العملية وتقلل من الثغرات وتحد من مخاطر الفساد المتوقعة.

وكرَّم نافع، بعض الكوادر بالشركة لتعاونهم في أعمال دعم النزاهة وتكريم قطاع الموارد البشرية والتدريب لحصوله على شهادة استدامة الإجراءات الداعمة للنزاهة عن عملية التوظيف.

الإسكندرية رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ختام ورشة عمل اعداد الخطط الانجازات

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية مرت بسلامة ويسر ولم يتم رصد أى شكاوى

وسط إقبال كبير من الناخبين.. محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية قبل انتهاء عملية الاقتراع

آخر ساعة تصويت.. إقبال حاشد من المواطنين على لجان 2024 بالإسكندرية

زفة بالخيول احتفالًا بالعرس الديمقراطي لاختيار الرئيس بالإسكندرية (صور)

الانتخابات الرئاسية.. استمرار العيادات المتنقلة لخدمة المواطنين بلجان الاقتراع في الإسكندرية

"تعليم الإسكندرية" تنظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ الإسكندرية وبعثة جامعة الدول العربية يتفقدون لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

مسيرة التحالف الوطنى تجوب الإسكندرية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة