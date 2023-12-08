رئيس “صرف الإسكندرية” يتفقد تمركزات سيارت رفع مياه الأمطار ويتابع محيط اللجان الانتخابية

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها وذلك بمناطق (الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي)، كما تفقد سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.

وأشار "نافع" إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

متابعة دورية لمحيط اللجان الانتخابية

وشدد رئيس صرف الإسكندرية على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، فضلًا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع مساء يوم الجمعة، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /ساعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي

متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي

متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي