"صرف الإسكندرية" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار "نوة قاسم"

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الطوارئ بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 8 ديسمبر2023، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتزامن مع نوة قاسم التي تضرب المدينة الساحلية بأمطار غزيرة.

أمطار رعدية واضطراب حالة البحر

وأوضح خلال بيان اليوم، أنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد أن من المتوقع مساء يوم الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار، متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /س، وحالة البحر المتوسط تكون بين معتدل الى مضطرب وارتفاع الأمواج يتراوح من 1.5 - 2.5 متر.

تمركز 186 سيارة ومعدة بالإسكندرية



وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد "نافع"، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

تطهير الشبكات والشنايش خلال النوات

ولفت أن شركة الصرف تواصل أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.