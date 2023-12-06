الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية بالتزامن مع نوة "قاسم"

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة، مع غيوم غطت سماء المدينة، وذلك بالتزامن مع نوة قاسم التي تتعرض لها عروس البحر في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مدينة الإسكندرية والسواحل الشمالية، فضلًا عن تعرض بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات  المائية والوجه البحري والسواحل الشمالية المائية للشبورة المائية.

نوة قاسم

تأتي نوة قاسم في الاسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر 5 أيام يصحبها أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتشير الأقاويل أنه أطلق عليها قاسم قديمًا لغرف أحد أبناء الصيادين يدعى قاسم خلالها.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قبيل بدء الطقس المتقلب، لاستقبال نوات الشتاء برفع حالة الاستعداد والطوارئ بناءً عن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ونشر السيارات والمعدات والتي بلغت 186سيارة ومعدة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فورًا، مع التنسيق مع غرف طوارئ المحافظة والأحياء للتعامل مع أي مشكلات طارئة والاستجابة لشكاوى المواطنين في الحال.
كما تواصل شركة الصرف الصحي أعمال التطهير للشنايش والمطابق  والشبكات والمحطات، عقب سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية، طبقًا لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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