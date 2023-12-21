الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 560 طن قمامة خلال حملات للنظافة بالقوصية والبداري وساحل سليم بأسيوط

رفع المخلفات
رفع المخلفات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملات مكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن والأحياء وفي إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين والتي يتم تنفيذها علي فترات صباحية مسائية.

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة بشكل يليق بها كونها عاصمة الصعيد.

تكثيف أعمال النظافة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية 

 كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بصفة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات من صناديق القمامة والمقالب العمومية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا عن كنس وشفط الأتربة من جانبي الطرق والشوارع بواسطة معدات شفط الأتربة التي انضمت لمنظومة النظافة مؤخرًا وتم تدعيم كافة المراكز بها لرفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة.

الوحدات المحلية تشن حملات لرفع المخلفات


وفي هذا الإطار شنت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والبداري وساحل سليم وصدفا عدة حملات للنظافة تحت بإشراف اللواء محمد عزت نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينه البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة وغيرها من المعدات.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن المخلفات التي تم جمعها تصل إلى حوالي 560 طن وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات المراكز والمدن والأحياء ووزارة التنمية المحلية أعمال النظافة

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