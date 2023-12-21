بهدف تصحيح المسار.. فورين بوليسي: واشنطن تسعى لتعيين مبعوث جديد إلى السودان

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية نقلا عن مصادر لها، ان واشنطن تحاول تصحيح المسار بشأن الحرب في السودان، حيث يضغط المشرعون من أجل اتباع نهج جديد مع مبعوث جديد.

الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ نهج أكثر قوة تجاه الحرب في السودان

وقالت المجلة، يكثف المشرعون الأمريكيون الضغط على إدارة بايدن لاتخاذ نهج أكثر قوة تجاه الحرب في السودان، حيث أدت أشهر من القتال العنيف والفظائع إلى إغراق الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مزيد من الفوضى بعد فشل الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة لوقف الصراع.

و أوضحت أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأقوياء، يعملوا على دفع الإدارة إلى الاستعانة بمبعوث أمريكي خاص جديد إلى السودان للتركيز على الاستجابة للأزمات، وبث حياة جديدة في السياسة الأمريكية بشأن الصراع، الذي طغت عليه مؤخرًا حرب غزة في الشرق الأوسط.

أبرز المرشحين لمنصب المبعوث الجديد

قال مسؤولون حاليون وسابقون لفورين بوليسي: إن توم بيرييلو، عضو الكونجرس الديمقراطي السابق والدبلوماسي في إدارة أوباما، هو أبرز المنافسين لهذا المنصب، على الرغم من أنهم حذروا من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن هناك جدلًا داخليًا مستمرًا حول مدى صلاحية وقوة بيرييلو.

و يدور أحد الخلافات حول ما إذا كان المبعوث سيقدم تقاريره إلى الرئيس، أو وزير الخارجية، أو كبير الدبلوماسيين المشرفين على الشؤون الأفريقية، او مساعدة وزير الخارجية مولي في؛ ويريد المشرعون مبعوثا رفيع المستوى يتمتع بصلاحية وصول رفيعة المستوى.

ألمانيا تدعو ميليشيا الدعم السريع لعدم ممارسة العنف ضد المدنيين فى السودان

في سياق متصل، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد قال، أمس الأربعاء، إن ألمانيا تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من ولاية الجزيرة بالسودان، بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع.

وحث ميليشيا الدعم السريع بشدة على الامتناع عن ممارسة العنف ضد المدنيين، داعيًا قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والاتفاق على وقف إطلاق نار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.