الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكري: يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل يلبي احتياجات المدنيين

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إنه بحث مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، فضلًا عن العلاقات الثنائية مع بريطانيا.

وأضاف شكري خلال المؤتمر صحفي المنعقد اليوم الخميس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، ونقلته فضائية إكسترا نيوز، أن اللقاء مع نظيره البريطاني تطرق إلى الوقوف على آخر مستجدات ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة بشكل يلبي احتياجات المدنيين.

ووصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء، في زيارة للقاهرة يتابع خلالها وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

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