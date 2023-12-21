الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأزهر بأسيوط تُكرم الطلاب المتفوقين

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت جامعة الأزهر فرع أسيوط بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عشر كليات بجامعة الأزهر فرع أسيوط وهم (الصيدلة بنين، التربية بنين، طب الاسنان، العلوم، تربية بنات، التجارة، البنات الإسلامية، اللغة العربية، الزراعة، الصيدلة بنات).

كما تم تكريم ٣٢ طالبًا وطالبة من المكفوفين وتسليمهم أجهزة لاب توب معدة ومجهزة بأحداث التقنيات اللازمة لتسهيل التحصيل العلمي والثقافي والمعرفي للطلاب فى المرحلة الجامعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعه الازهر والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للسياسات الإجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات المصرية والدكتور خلود حسام عميد كلية التجارة والمشرف العام علي لجنة تنمية المجتمع وشئون البيئة، وفي ضيافة الدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب وبحضور الدكتور ماجد محمد عثمان عميد كلية التربية بنين وبالتعاون مع جمعية الأورمان ممثلة فى الأستاذ حسام حسب النبي مدير جمعية الأورمان والجمعية الشرعية ممثلة فى الأستاذ مصطفي إسماعيل وبنك ناصر الاجتماعي ممثلا في أحمد مدير بنك ناصر الاجتماعي.

حرص الجامعة والإسلام علي تكريم ذوي الهمم لما لهم من حق

 

بدء الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك  كلمة الدكتور صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا، رحب فيها بالضيوف، ناقلا لهم تحيات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وأشار إلى حرص الشريعة الإسلامية وفرع الجامعة علي تكريم ذوي الهمم لما لهم من حق في ممارسة حياتهم وتوفير كافة سبل الراحة واساليب المعونة لهم؛ لاستكمال دراستهم على الوجه الأكمل.

 

وثمن الدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب التعاون البناء والدور المميز لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالدور الذي تقدمه وحدة التضامن الاجتماعي بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، وهو ما يعود بالنفع علي طلاب الجامعة.

 

وجاءت كلمة الدكتورة خلود حسام عميد كلية التجاره والمشرف العام للجنة شئون البيئة وتنمية المجتمع حيث قدمت سيادتها كامل التحية والتقدير لرئيس جامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور سلامة داود ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأكدت على حرص الجامعة علي تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي وأشادت بدور وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

 

وأوضح الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حرص الوزارة علي الاهتمام وتقديم الرعاية اللازمة للطلاب المكفوفين من خلال توفير أجهزة لاب توب اللازمة لمساعدتهم على استكمال المرحلة الدراسية وأوضح سيادته أن وحدة التضامن الإجتماعي من خلال بنك التطوع المصري حريصة علي دعم جميع المتطوعين من خلال تقديم منحة تدريبية شاملة تم الإعلان عنها علي مواقع التواصل الاجتماعي وصرح عن المجهودات المبذولة لتقديم منح مبادرة الطالب المنتج من خلال الدعم المالي للمشروعات متناهية الصغر.

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جامعة الأزهر فرع أسيوط وزارة التضامن الاجتماعي عشر كليات بجامعة الأزهر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد عبد المالك رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

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