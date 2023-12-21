الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1310 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية العدر بأسيوط

قافلة علاجية
قافلة علاجية

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العدر التابعة لمركز أسيوط ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


القافلة وقعت الكشف الطبي في 9 تخصصات


وأضاف "زين"، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1310 مواطنين في 9 تخصصات طبية "أمراض باطنية،  أطفال، وجراحة، جلدية، أسنان،  أنف وأذن وحنجرة، نساء وتنظيم الأسرة"، فضلا عن إجراء فحوصات طبية مثل أشعة صوتية وأشعة عادية بالإضافة إلى تحاليل الفحص المبدئى للسكر والضغط وعمل تحاليل سكر تراكمي وتحاليل دم وطفيليات بالإضافة لعمل ندوات تثقيفية وقرارات علاج نفقة دولة واستبيانات.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة

من جانبها أوضحت دكتورة مروة احمد حسانين منسق القوافل الطبية بأسيوط إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، تتواجد صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد عدد من ندوات لتوعية للأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط علي استمرار تسيير القوافل الطبية والعلاجية بمختلف المراكز والقري لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي خاصة في القري الأكثر فقرا تنفيذا لسياسة وزارة الصحة بضرورة تقديم الخدمات الطبية المجانية لغير القادرين

قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
قافلة علاجية
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الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية بقرية العدر لمركز أسيوط

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