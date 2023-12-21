الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة "لاب توب" من داخل سيارة بمصر الجديدة

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بسرقه جهاز "لاب توب" من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " باستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه واعترف المتهم انه ارتكب عدة وقائع أخرى بنفس الاسلوب.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

اجهزة الامن مديرية امن القاهرة قسم شرطة الشرابية قسم شرطة مصر الجديدة

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