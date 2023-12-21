القبض على 4 أشخاص و4 سيدات ارتكبوا وقائع سرقات فى المحافظات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر، دمياط، الجيزة، الإسكندرية) من ضبط 4 أشخاص و4 سيدات لارتكاب وقائع سرقات متنوعة.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضُبط شخصان "أحدهما مندوب شركة تحصيل مدفوعات إلكترونية" وسيدة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة لقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على اختلاق واقعة سرقة مبالغ مالية من "مندوب تحصيل الشركة بالإكراه" وإصابته بسلاح أبيض، ليتسنى له التغطية على مبالغ مالية تصرف فيها دون علم الشركة.

وضُبط بمسكن أحدهم (المبلغ المالى المستولى عليه- ماكينة تحصيل- سلاح أبيض مستخدم فـى إصابة مندوب الشركة- كمية لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

مديرية أمن دمياط

ضُبطت (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة رأس البر) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر "الباب"، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب (7) وقائع بدائرة القسم، وأرشدتا عن المسروقات بمخزن خاص بإحداهن.

مديرية أمن الجيزة

ضُبط (سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدمًا سيارة مستأجرة تم ضبطها، وبإرشاده ضُبطت المسروقات والمبلغ المالى.

كما تم ضبط (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) و(حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) لقيامهما بتخدير والدة الطالبة بهدف سرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها، وعقب ذلك قاما بالاتفاق على تكبيل الطالبة لإيهام أهليتها بكونها مجنيًا عليها.

وبمواجهة المتهم "حاصل على دبلوم" أقر بصحة أقوال المتهمة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى بحوزة 3 من أصدقائه "تم ضبطهم"، فضلًا عن العثور بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس قاموا بشرائها من متحصلات الواقعة.

مديرية أمن الإسكندرية

ضُبط (سائق بشركة لتجارة الأدوية- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وكذا جهاز الـ DVR من داخل فرع الشركة الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مُستغلًا طبيعة عمله باستخدام سيارة قيادته (ميكروباص "ملك زوج شقيقته")، كما استخدم (صاروخًا كهربائيًا - مطرقة حديدية - أجنة)، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه والسيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وأضاف بتخلصه من جهاز DVR، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.