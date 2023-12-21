الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

الاحتلال
الاحتلال

أفادت مصادر محلية فلسطينية، صباح اليوم، باستشهاد 4  فلسطينيين، بينهم مدير معبر كرم أبوسالم  العقيد بسام غبن، إثر قصف جيش الاحتلال مرافق المعبر أثناء عمله.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية على محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي على معبر كرم أبوسالم أسفر عن استشهاد العقيد بسام غبن، وعدد من موظفي شرطة الحدود.

 

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شكري: يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل يلبي احتياجات المدنيين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تجبر المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرًا من خان يونس

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20% من مساحة مدينة خان يونس، مشيرا إلى أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا.

وأوضح أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليا في 32 مخيمًا، وذلك حسب ما نشرته وكالة "وفا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجبر الاحتلال الفلسطينيين على النزوح في عديد المناطق بقطاع غزة، فمنذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي نزح أكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين من شمال قطاع غزة والمدينة وحتى وسطها إلى الجنوب، تحديدا في خان يونس ورفح، بحجة أنها أماكن آمنة من أي استهداف، إلا أن القصف المتواصل طال هاتين المدينتين، وخلّف آلاف الشهداء والجرحى.

ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل، و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600.

مصادر محلية فلسطينية معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة النزوح

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