الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن: نجحنا فى إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة

مهند المبيضين
مهند المبيضين

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، إن الأردن يقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة، عبر جسر الملك حسين، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

معبر كرم أبوسالم

وأشار إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا، أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بـ750 طنًا من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.

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المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

وأشار إلى جهد العاهل الأردني، عبدالله الثاني، منذ اليوم الأول للحرب على غزة، وتأكيده في الزيارات الخارجية للدول العربية والغربية ضرورة إدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومنع تهجير الغزيين.

ولفت "المبيضين" إلى دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الأشقاء في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.

وأكد أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى عملية الإنزال الجوي السادسة لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والتي قامت بها إحدى طائرات سلاح الجو الملكي، يوم أمس الأربعاء.

وبيّن أن إنزال المساعدات جرى بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.

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