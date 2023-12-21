الهلال الأحمر الفلسطينى: عدد كبير من المسعفين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلى بغزة

قال عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الخدمة الإسعافية في جنوب قطاع غزة متقطعة، مقارنة بانعدامها في الشمال، وذلك بسبب التضييق الكبير وحصار المحطات ومنع الوقود.

صعوبات فى الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: إننا نواجه صعوبات في الوصول إلى أماكن انتشال الشهداء والجرحى، لا سيما بعد انقطاع الاتصالات في غزة، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المسعفين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال يحاصر نقطة طبية تابعة لنا في تل الهوى بقطاع غزة، فيما قام بإخلاء مستشفى القدس قسرا، وطواقمه تعمل في المستشفى الميداني برفح، لافتًا إلى أن هناك تحركات في المنطقة الجنوبية لسيارات إسعاف الهلال الأحمر، ولكن عددها تقلص بسبب عدم وجود وقود كافٍ بجانب الاستهدافات.

قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى فى ⁧‫جباليا‬⁩

ونوه بأنه "لا تزال قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في ⁧‫جباليا‬⁩ شمال قطاع ⁧‫غزة‬⁩، ويتواصل القصف المدفعي الشديد في محيط المركز، وإطلاق النار من قبل قناصة الاحتلال، الأمر الذي يهدد سلامة 127 شخصا من المسعفين والمتطوعين وعائلاتهم، من بينهم 22 جريحا يتلقون العلاج داخل المركز".

وأضاف عبدالجليل حنجل أن هناك 12 سيارة تدمرت بشكل كامل، و19 سيارة إسعاف تدمرت بشكل جزئي، بجانب استهداف أكثر من 105 سيارات إسعاف بشكل عام في قطاع غزة، وتدمير 95 سيارة إسعاف منها بشكل كامل للجهات المختلفة.