وكيل "تعليم الغربية" يشدد على تفعيل وسائل الأمن والسلامة بالمدارس

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وتفقد وكيل الوزارة عددا من الفصول، بمدرسة على مبارك وتم مناقشة الطلاب عن أهمية الحضور والانضباط بالمدرسة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم معنى الانتماء والمواطنة، وحب الوطن والمدرسة، وضرورة ترسيخ العادات الطيبة والقيم الأصيلة في المجتمع المصري، والاهتمام بالسلوكيات السليمة في كل مجالات الحياة، ثم اطمأن على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط وانتظام الدراسة، مشيدا باهتمام المدرسة بالأنشطة التربوية، وقدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص.

وفي مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، تفقد وكيل الوزارة ورشة التريكو وحجرة المكتبة ومعمل الحاسب الآلي، وأوصى بتنفيذ الصيانة المستمرة لأجهزة الحاسب الآلي لتحقيق الاستفادة منها، وبتفعيل الحجرة بمشاركة الطالبات.

الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي وتفعيل حصص مشاهدة قناة مدرستنا

وشدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، وعرض الفيديوهات الخاصة بالمشروعات القومية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأعمال التطوير والانشاءات التي تمت بمحافظة الغربية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.