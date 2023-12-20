وكيل "تعليم الغربية" يتفقد مدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، ومدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال المتابعة بمدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة، وقام بالتنبيه على إدارة المدرسة بمزيد من النظافة، وتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، كما شدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.

وفي مدرسة مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، تلاحظ الحضور المتميز للطلاب وانضباط العملية التعليمية، موجها إدارة المدرسة بضرورة دمج طالبات التربية العملية في العملية التعليمية، وتنفيذ التدريب الميداني، وتحقيق الاستفادة منهن.



ثم قدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص الدراسية.

وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة، على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرص الوزارة والمحافظة واهتمام مديرية التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات، ومكافئة الملتزمين والمخلصين في العمل ومعاقبة المقصرين.

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