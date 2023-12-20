الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد مدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، ومدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة شرق طنطا التعليمية.

 

وخلال المتابعة بمدرسة التربية الفكرية بقرية نواج، اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة، وقام بالتنبيه على إدارة المدرسة بمزيد من النظافة، وتوفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، كما شدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.

 

وفي مدرسة مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسي، تلاحظ الحضور المتميز للطلاب وانضباط العملية التعليمية، موجها إدارة المدرسة بضرورة دمج طالبات التربية العملية في العملية التعليمية، وتنفيذ التدريب الميداني، وتحقيق الاستفادة منهن.


ثم قدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص الدراسية.

 

وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة، على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

 

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرص الوزارة والمحافظة واهتمام مديرية التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات، ومكافئة الملتزمين والمخلصين في العمل ومعاقبة المقصرين.

30c7f319-3c0f-471e-b8aa-0868a77d8203
30c7f319-3c0f-471e-b8aa-0868a77d8203
d64d9ef2-91be-43ef-9d1d-478f67486cc1
d64d9ef2-91be-43ef-9d1d-478f67486cc1
fc655478-5327-4f93-aa8d-077210e67b79
fc655478-5327-4f93-aa8d-077210e67b79
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه إدارة شرق طنطا التعليمية شرق طنطا التعليمية تعليم الأساسي العملية التعليمية و تعليم الغربية يتابع العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية التربية الفكرية بقرية نواج

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير في طنطا

مراكز الغربية تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

مبادرة "حياة كريمة" تغير واقع الحياة في قرية كفر الديب بالغربية

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ 7 مراكز ومدن

بالمجان.. قافلة طبية تعالج 152 مريضًا في الغربية

"حياة كريمة" ترسم البهجة على وجوه أهالي قرية كفر النقيب بعد سنوات من الإهمال

محافظ الغربية يشهد تخريج أول دفعة من برنامج "المرأة تقود" بالغربية

بعد إعلان فوز الرئيس السيسي.. اجواء احتفالية تُسيطر على شوارع الغربية (صور)

الأكثر قراءة

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

شهود العيان يروون كواليس مقتل فتاة على يد أمها

اعتراف بالهزيمة أم ضغوط داخلية.. إسرائيل تفاجئ العالم بمقترحات هدنة فى غزة؟

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟