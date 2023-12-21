الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: وثقنا 493 اعتداءً على عمال بالرعاية الصحية بفلسطين

الرعاية الصحية بفلسطين
الرعاية الصحية بفلسطين

عبرت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء استمرار اعتقال 4 من العاملين في الرعاية الصحية بمستشفى الشفاء منذ أسبوع، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وكشف منظمة الصحة العالمية، عن أنه منذ 7 أكتوبر وثقنا 493 اعتداء على عمال بالرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية أدت إلى 500 حالة وفاة ونحو 700 مصاب.

وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن وضع المستشفيات في غزة كارثي ولا يمكن تصوره، مؤكدة أنه لا يوجد مستشفى يعمل في شمال غزة بعد خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة.

ودعت الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار إنساني في غزة من أجل إعادة الخدمات الصحية الضرورية وكذلك وقف سفك الدماء، منوهة بأن مستشفى الشفاء في غزة تضرر بشكل كبير من العمليات العسكرية وهناك دمار كبير لحق به.

الشفاء مستشفى الشفاء الرعاية الصحية الصحة العالمية

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