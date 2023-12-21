الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "صناعة النواب:" طفرة في الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية خلال 2024

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن 2024 سيكون عامًا لجني ثمار الإصلاحات الهيكلية في القطاع الصناعي، متوقعًا أن يشهد القطاع طفرة في الاستثمارات المحلية والأجنبية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص التشغيل.
 

القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق للقطاعين الخاص والصناعي 


وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان صحفي اليوم، أن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق للقطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، حيث أعطت توجيهات مباشرة للحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال، بما يساعد في تذليل العقبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير.

171 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص 

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت خلال عام واحد نحو 171 إجراءً اصلاحيًا، لدعم القطاع الخاص، 60% منها ارتكزت على تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 40 إجراء.

وشدد محمد السلاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال الأعوام الماضية على عقد لقاءات منتظمة مع منظمات الأعمال والاستماع إلى رؤيتهم بشان الإصلاحات المطلوبة والاستجابة لها، فكانت قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة فخامته، والتي كانت مثار ترحيب وحفاوة بالغة من المستثمرين المحليين والأجانب، لما قدمته من تيسيرات كبيرة تتعلق بتأسيس الشركات ومنع تعدد الموافقات وتحديد مدي زمني لصدورها بما يضفي مزيدًا من الثقة في مناخ الاستثمار ويقضي علي البيروقراطية.

وكذلك الإعلان عن تأسيس منصة إلكترونية لتأسيس المشروعات، فضلا عن الجهود الحكومية في خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، من خلال الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمسة المُقبلة، للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها، هذا بالإضافة إلي تدشين الرخصة الذهبية والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة على مشروعه الاستثماري وتخصيص الأرض له، أيضا وضع سياسة واضحة لتخصيص وتسعير الأراضي وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة ثلاث سنوات، وأخيرا إطلاق مباردة لدعم تمويل القطاع الصناعي بفائدة 11%.

الصناعة لجنة الصناعة الاصلاحات الهيكلية القطاع الصناعي الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستقرار الاقتصادى الانتاج

مواد متعلقة

"صناعة النواب" توصى بتشكيل لجنة إعداد قانون الصناعة الموحد

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية لقطاع الصناعة تزيد الإنتاج وتضيف مميزات تنافسية.. الرئيس السيسي يعمل على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وحماية الوطن من الأزمات

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

كواليس مفاوضات القاهرة.. ماذا حدث بين قادة حماس والمسئولين فى مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبو العباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين