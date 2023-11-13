الإثنين 13 نوفمبر 2023
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سياسي

"صناعة النواب" تؤكد دور قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب

أكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يحقق التوازن مع القطاع الخاص.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

أشار إلى أنه على مدار نحو 8 سنوات ومع تعاقب وزراء قطاع الأعمال، ونحن نواجه إشكاليات فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه مع تولي المهندس محمود عصمت، المسئولية أصيح التحسن ملحوظ.

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وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك مصارحة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

من جانبه أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن جميع الشركات أصبحت تحقق أرباح حقيقية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها أغلب الشركات بعيدة عن بيع أي أصول لهذه الشركات.

وكشف الوزير جهود تغيير مجالس إدارات عددا من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة.

وطالب النائب مجدي ملك، بضرورة مراجعة كافة التشريعات التي تعوق تطوير شركات قطاع الأعمال للتخلص من الموروث "العفن" عن بعض المسئولين.

وطالب النائب محمود الشامي، بضرورة إعادة النظر في بعض مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في ضوء الأحداث التي تمت في وقت سابق مثل الدمج، وبيع بعض الأصول.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لشركات قطاع الأعمال العام، لاسيما وأن بعضها في قطاع هامة مثل صناعة الدواء وغيرها.

محمد مصطفى السلاب مجلس النواب قطاع الاعمال الاقتصاد الوطني القطاع الخاص

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