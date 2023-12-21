مصدر: رائحة مجهولة وراء حالات الاختناق فى مدرسة بقنا

قال مصدر طبي بمستشفى قنا العام إن السبب وراء حالات الاختناق التي حدثت داخل مدرسة هو رائحة مجهولة، مشيرًا إلى أن المصابين بحالة جيدة، ويجري تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشفى استقبل في البداية 10 طلاب مصابين بحالة الاختناق، ثم استقبل 7 معلمات، ثم ارتفع العدد إلى 33 طالبًا.

وأضاف أن المصابين بحالة صحية جيدة ويجري متابعتهم من خلال الفريق الطبي داخل المستشفى، مؤكدا أن جميع الأطقم الطبية داخل المستشفى من أطباء وممرضين يتابعون الحالة الصحية للمصابين، وسيتم التصريح بخروجهم فور التأكد من تماثلهم للشفاء.

فقد أُصيب عدد من الطلاب والمعلمات بحالة اختناق في مدرسة بمدينة قنا الجديدة.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع إصابات بين طلاب ومعلمات بحالة اختناق داخل مدرسة "تحيا مصر" في مدينة قنا الجديدة.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ20 سيارة لنقل المصابين لمستشفى قنا العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.