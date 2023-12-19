الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ برنامج "بالوعي مصر تتغير للأفضل"

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، لبحث إجراءات تدشين حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" للتنمية المجتمعية لتنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية بقري مراكز قنا وقوص ونجع حمادي، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.

من جانبه، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن اللقاء تضمن شرح أهداف حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" التى تستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتعمل على تشكيل الوعي الإيجابي لتلك الأسر نحو قضايا مجتمعية متل التمكين الاقتصادي، والتعليم، ومحو الأمية.

وأضاف “عبد الباقي” أنه من المقرر تنفيذ الحملة بمحافظة قنا خلال الفترة من 28 يناير المقبل حتى 4 فبراير 2024 بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن محافظ قنا، أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، في دعم الأسر البسيطة والأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قري المحافظة، فضلا عن أهداف الحملة التي تستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة.

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