محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب عكس مدى وعي المصريين وإلمامهم بالحقوق والواجبات وممارسة حق كفله الدستور.



وأكد محافظ قنا، أن الفترة الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة قنا هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت منذ قليل فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية جديدة، إذ حصل الرئيس السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية.



وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء وقيادات القوات المسلحة والشرطة على ما بذلوه من مجهودات مضنية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري.