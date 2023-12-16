السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الأثار الأسبق يزور مديرية التعليم في قنا ويشيد بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس

التعليم
التعليم

أشاد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق  بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس ودورها في اكتشاف وتنمية المواهب العلمية والأدبية والرياضية والثقافية للطلاب، جاء ذلك في سياق زيارة الوزير الأسبق إلى ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا ولقائه بالدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمكتبه.

استضاف مدير تعليم قنا، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا اليوم السبت،  وزير الآثار الأسبق في حضور الدكتور أيمن وهبي الأستاذ بجامعة المنصورة  والأستاذ أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وسهير علي مدير مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين في إطار تنفيذ ندوة توعوية للطلاب عن الحضارة الفرعونية القديمة.

الجدير بالذكر أن الدماطي قد شهد مجموعة من الفقرات الفنية والمسرحية لطلاب مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية خلال زيارتهم لمعبد دندرة، وأثنى على شغف الطلاب وسعيهم للبحث والاستقصاء والمعرفة. 

كان قد وقع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم بقاعة المديرية آخر مجموعة من عقود العمل كمعلم مساعد للناجحين في مسابقة 30 الف معلم التي نظمتها وزارة  التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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