شادي زلطة: الاصطفاف خلف القيادة السياسية أبرز رسائل المشاركة في انتخابات الرئاسة

استعرض شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة بجريدة الأهرام، الأسباب التي دفعت المصريون للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال زلطة خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الشعب المصري بكثافة في الانتخابات تحتاج إلى دراسة تحليلية، متابعًا: "المشاركة الكثيفة في الانتخابات تعكس عددًا كبيرًا من النقاط أبرزها أن المصريين بعثوا برسالة مهمة أنهم مصطفين خلف قيادتهم السياسية".

شادي زلطة: المصريون أصبحوا أكثر وعيًا لاستكمال مسيرة التنمية

وأكد أن رسالة الشعب المصري ليس للداخل فقط وإنما للعالم كله، مشيرًا إلى أن المصريين أكدوا أن الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد أمر غير قابل للتفاوض في ظل التحديات التي تُحيط بالدولة المصرية سواء من ناحية الصراع الدائر في غزة والتوترات الموجودة في البحر الأحمر.

وتابع: "المصريون أكدوا في رسالة واضحة أنهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المسيرة التي بدأت منذ عام 2014"، مؤكدًا أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا بسبب الأحداث في الفترة من 2011 إلى 2013.