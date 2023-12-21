الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد شيبة يقدم أغنية "أبلكيشن" من فيلم "كارت شحن" (فيديو)

كارت شحن
كارت شحن

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “كارت شحن” الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتي يغنيها المطرب الشعبي أحمد شيبة تحت عنوان «أبلكيشن» من كلمات محمد إبراهيم وألحان خالد سلطان وتوزيع باسم منير؛ حيث أطلقتها الشركة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم كارت شحن بطولة محمد ثروت

الشركة المنتجة قررت إطلاق الفيلم بداية من اليوم في عدد من دول الوطن العربي على أن يطرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 27 ديسمبر الجاري.

طرح الإعلان الرسمى لفيلم “كارت شحن” وطرحه بالسينمات 21 ديسمبر (فيديو)

الفيلم الجديد من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد  ومني جمال وهالة فاخر، يشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد. 

يقدم الفيلم صورة كوميدية مختلفة، عبر شخصية شريف (محمد ثروت) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة، والفيلم من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.

كارت شحن أحمد شيبة فيلم كارت شحن بطولة محمد ثروت محمد ثروت فيلم كارت شحن

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