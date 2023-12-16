الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الإعلان الرسمى لفيلم “كارت شحن” وطرحه بالسينمات 21 ديسمبر (فيديو)

فيلم كارت شحن
فيلم كارت شحن

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "كارت شحن" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "كارت شحن" من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 21 من ديسمبر الجاري في دول الخليج والوطن العربي ويوم 27 من الشهر نفسه في دور العرض المصرية.


فيلم "كارت شحن" من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي على، ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر.

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبدالمنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توبة والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف الفنانة فرح الزاهد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية شريف الذي يجسدها الفنان محمد ثروت وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليًا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن لتنتهي الأحداث نهاية صادمة غير متوقعة. 

فيلم كارت شحن كارت شحن بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد محمد ثروت الفنان محمد ثروت يوتيوب

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