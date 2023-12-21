مبيض محارة ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالجيزة

أقدم مبيض محارة على إنهاء حياة صديقه بعد تعثره في سداد ديونه بمنطقة الحوامدية، في الجيزة، وألقى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية ، القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) بداخل شقة بعقار كائن بدائرة القسم، ملك صديق المجنى عليه (مبيض محارة، له معلومات جنائية، مقيم بالشقة محل البلاغ).

بالفحص، أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن المجني عليه تربطه علاقة صداقة بمالك الشقة محل البلاغ، وأنه دائم التردد عليه، وبتاريخ الواقعة، وحال تواجدهما بالشقة، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها مالك الشقة بالتعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن المتوفى مدين له بمبلغ مالي، وأنه دائم التهرب منه، وبتاريخ الواقعة حال تواجدهما بالشقة محل البلاغ ومطالبة المتهم المجني عليه بالمبلغ المالي حدثت مشادة كلامية بينهما، قام خلالها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين- ضُبط)، محدثًا إصابته التي أدت لوفاته.