خبير أثرى: المصريون القدماء اهتموا بالشمس وكانوا يبنون معابدهم لتتوافق معها

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن سياحة الشمس اقتراح مهم جدًا بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن هناك بعثة إسبانية مصرية جاءت منذ عدة سنوات وأثبتت أن المصري القديم كان يبني معابده لتتوافق مع الشمس.

وأضاف "شاكر"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "موسم الشتاء بالنسبة للمصري القديم يتمثل في بداية زراعة القمح والشعير والكتان المحاصيل التي يريدها"، لافتًا إلى أن فصل الشتاء بالنسبة للمصري القديم كان مهمًا جدًا.

خبير أثري: الشمس كانت محور حياة المصري القديم

وتابع: "الشمس بالنسبة للمصري القديم من أهم المعبودات، والشمس هي محور حياته وتؤثر في كل شيء، وعلم الفلك كان مهمًا عند المصريين القدماء".

واستكمل: "كل معابد المصريين القدماء والأهرامات والمنشآت المعمارية، لا بد أن يشترك فيها الفلك"، موضحًا أن سياحة الشمس ستفيد الدولة بشكل كبير، حيث تتعامد الشمس على معبد الكرنك وحتشبسوت وقصر قارون في يوم واحد.