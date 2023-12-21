تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 889 شاحنة و145 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 496 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 393 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وسينا، بينما تغادر السفينتين “أمل” و"دليلة"، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي “أمل”، دليلة وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة سينا.

كما تم تداول 1700 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 981 راكب بموانئها.

مرسي علم تستقبل 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة على متن 16 طائرة

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس، ما يقرب من 3 آلاف سائح، حيث يصلون على متن 16 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 100 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، حيث تصل رحلات اليوم وهي 5 رحلات من بولندا، و4 رحلات من التشيك، وورحلة واحدة من المانيا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، وبلجيكا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 100 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، تصل منعدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم لفنادق الإقامة.