الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بنزوح 150 ألفًا.. "يونيسف": 3 ملايين طفل بولاية الجزيرة بالسودان معرضون للخطر

السودان
السودان

أفادت منظمة اليونيسف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بنزوح 150 ألف طفل في ولاية الجزيرة في السودان وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم.

 أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعًا نشطًا

وأكدت منظمة اليونيسف، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، أن أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعًا نشطًا، وذلك بسبب الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 3 ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر مع تصاعد العنف.

وطالب المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، الأربعاء، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا أن المنظمات لا تستطيع تقديم خدماتها في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرًا إلى أن إيصال المياه إلى غزة ضرورة وأولوية في ظل ما يعيشه سكان قطاع غزة.

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