الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يبدأ فى إخلاء خان يونس من السكان

جيش الاحتلال يبدأ
جيش الاحتلال يبدأ في إخلاء خان يونس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إخلاء منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة من السكان.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الفلسطينيين على النزوح قسرًا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالي 20%" من مساحة مدينة خان يونس، مشيرًا إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحًا".

وأوضح "أن المنطقة المقرر إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها حوالي 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيمًا".

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