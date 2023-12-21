الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحاصر مبنى تابعًا للهلال الأحمر فى جباليا

الاحتلال
الاحتلال

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مبنى تابع للهلال الأحمر في جباليا شمال قطاع غزة.

متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: تفشي وباء غامض في غزة أمر وارد

وفي وقت سابق قال الدكتور عبدالجليل جنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تفشي وباء غامض على الأرض في غزة أمر وارد، بعد نزوح 1.8 مليون مواطن إلى منطقة هي أصلًا مكتظة بربع مليون، يعني تضاعف العدد 6 مرات في منطقة محددة، وتركوا دون غذاء أو أكل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف دمر البنية التحتية وتسبب في دخول مياه الصرف على مياه الشرب، ومع توقف التطعيمات للأطفال والوقاية من الأمراض فمن الطبيعي أن تظهر أمراض لم تكن موجودة.
وأوضح أن التكدس في المستشفيات بسبب زيادة الحالات، والتكدس في أماكن الإيواء بسبب البرد القارس، ممكن أن يتسبب في انتشار أمراض وأوبئة تنفسية تنشط دائمًا في فصل الشتاء.

قطاع غزة الهلال الأحمر جباليا الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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