الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالكرنك فى ظاهرة فلكية فريدة (فيديو)

شهدت معابد الكرنك في محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تـعامد الشمس على قدس الأقداس، تزامنًا مع بداية فصل شتاء جديد.

وتشهد معابد الكرنك الفرعونية ثلاث ظواهر فلكية، الأولى هي تعامد شمس الظهيرة التي تحدث بالتزامن مع الانقلاب الشمسي وبداية فصل الصيف، وذلك في شهر يونيو من كل عام، والثانية هي تعامد شمس الصباح معلنة عن بداية فصل الشتاء، وذلك في شهر ديسمبر من كل عام، والظاهرة الثالثة هي ما يسمى بـ"تعامد القمر الأزرق" على معبد خنسو إله القمر في مصر القديمة، وهو أحد المعابد التي تتكون منها مجموعة معابد الكرنك.



يُذكر أن المعابد والمقاصير المصرية القديمة، تشهد عددًا من الظواهر الفلكية الفريدة، التي تشير بحسب علماء المصريات إلى تقدم قدماء المصريين في مجال علوم الفلك والهندسة.

ويأتي في مقدمة تلك الظواهر، ظاهرة تعامد الشمس على معبدي أبوسمبل، جنوبي أسوان، التي تتكرر مرتين في العام وتجذب الآلاف من السياح المصريين والأجانب، وباتت من الأحداث المهمة على الأجندة السياحية المصرية.