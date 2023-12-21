اليوم.. معبد الكرنك يتجهز لظاهرة سنوية فريدة

يشهد معبد الكرنك في محافظة الأقصر، اليوم الخميس، ظاهرة تعامد الشمس عليها، والتي تحدث سنويًا، وترمز للإعلان عن بدء الموسم الشتوي عند المصري القديم.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك في الأقصر يوم 21 ديسمبر من كل عام، من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحًا، وهي الظاهرة التي تعكس جانبًا من عظمة المصري القديم، الذي كان على دراية بعلم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق.

ويتجهز معبد الكرنك لاستقبال السائحين والزائرين الذين يتوافدون لمشاهدة تعامد الشمس، والذي يسهم بشكل كبير فى الترويج السياحى داخل المحافظة.

وتتعامد الشمس على المحور الرئيسي للكرنك، إذ ترمز هذه الظاهرة عند المصري القديم لبداية فترة التحول للموسم الشتوى وبداية الشتاء، والذي يعد عصر الإنبات والازدهار والحياة لدى المصريين القدماء.