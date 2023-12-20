"الصحة العالمية": قسم الطوارئ فى مستشفى الشفاء تحول إلى حمام دم

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن اللسان يعجز عن وصف الوضع المآساوي الذي يعيشه قطاع غزة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي مخيف ومرعب.

وأضاف المنظري في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن عدد القتلى في قطاع غزة قارب على 20 ألفًا كذلك عدد الجرحى 52 ألفًا تقريبًا وأكثر معظمهم من النساء والأطفال.

وتابع: "هناك مئات الآلاف من الأشخاص النازحين يعانون من مختلف أنواع الأمراض المعدية التي تفشت بينهم جرّاء الظروف المعيشية الصعبة جدًا".

"الصحة العالمية": 9 مستشفيات فقط تعمل من أصل 36 في غزة

كما أشار إلى أن المستشفيات خرجت عن الخدمة واحد تلو الآخر، متابعًا: 9 مستشفيات فقط تعمل من أصل 36 بطاقة جزئية، 4 مستشفيات تقدم خدمات أساسية بسيطة جدًا، مؤكدًا أن الكثير من المرضى فقدوا الخدمات الصحية الأساسية التي كانت تساعد على علاجهم.

واستكمل: "72 مركزًا صحيًا 51 منها خرجت عن الخدمة، وقسم الطوارئ في مستشفى الشفاء تحول إلى حمام دم".