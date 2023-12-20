أستاذ اقتصاد: صفقة الفنادق التراثية تأكيد لحرص الدولة على دعم المستثمر المحلى

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة المستقبل، إن الصفقة الخاصة بالفنادق التراثية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خطوة هامة للغاية، لما لها من دور في زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي.

دعم الدولة للمستثمر المحلي

وأكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن تخارج الدولة المصرية من بعض المشروعات سوف يعود بالخير على أداء ومستوى الاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة، حيث إن هذا التخارج يعني المساهمة من قِبل القطاع الخاص، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لاستيعاب البطالة مع زيادة الإيرادات وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن الاستثمارات المقرر ضخها تعمل على توفير العملة الصعبة، وبالتالي الدولة تحرص كل الحرص على مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية، وهذا التخارج خير دليل على حرص القيادة المصرية على تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلي.

مشاركة القطاع الخاص

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية سوف تعمل على توفير فرص عمل في مختلف المجالات، مع تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، خاصة أن مصر تتمتع بموقعها الاستراتيجي.