ما هي اللقاحات الأكثر فاعلية للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1؟

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية من تفشى متحور كورونا الجديد من سلالة اوميكرون، وقد أطلق عليه JN.1، وقالت الوزارة في بيان لها أنها تتابع باهتمام مدى انتشار متحور كورونا الجديد في أنحاء العالم ومدى تأثيره على الحالات المصابة به، خاصة أن له أعراض جديدة تظهر على المصابين به.

اللقاحات الاكثر فاعلية للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1؟

وفي هذا السياق تحدثت “الدستور” إلى الدكتور عمرو تاج الدين استشاري الامراض التنفسية عن أكثر اللقاحات التي يمكن أن تعمل على الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1 بعد تحذيرات من الصحة بسرعة انتشاره.

وقت انتشار وباء فيروس كورونا تم البحث عن ادوية يمكن أن تواجهه، ثم تم اكتشاف عدد من اللقاحات واوصى تناول جميع الفئات العمرية بأخذ تلك اللقاحات وأخذ جرعاتها التعزيزية للوقاية من الإصابة باي من متحورات فيروس كورونا وهي لقاحات موديرنا، وفايزر، وبيونتك ونوفافاكس.

ماذا يحدث عند عدم تناول اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا؟

يقلل تلقي لقاحات فيروس كورونا من احتمال حدوث الوفاة أو الإصابة بأعراض خطيرة ناجمة عن العدوى بالفيروس، ويقلل اللقاح من خطر الإصابة بالفيروس وكذلك يقلل احتمال نقله إلى الآخرين.

كيف تعمل تلك اللقاحات في الجسم؟

يعتمد لقاح موديرنا وفايزر وبيونتك على السلالة الأصلية للفيروس المسبب للكورونا ومتحور أوميكرون للسلالة الأصلية للفيروس.

وتعتمد مواعيد تلقي اللقاح المضاد للكورونا على عمر الشخص وجهاز المناعة واللقاحات السابقة، وبصفة عامة يمكن للأطفال من عمر 6 أشهر حتى 11 عامًا الحصول على لقاح موديرنا أو لقاح فايزر، وفي حالة للأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر، يمكن الاختيار من بين لقاحات موديرنا أو فايزر أو نوفافاكس.

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حسب العمر ونوع اللقاح:

الأطفال حتى عمر ٦ سنوات:

يمكن أن يتلقوا تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر.

الأطفال من عمر ٦ سنوات حتى عمر ١٠ سنوات:

يمكنهم أن يحصلوا على جرعتين من لقاح موديرناد

الأطفال من عمر ١٠ سنوات حتى عمر ١٦ عام:

يجب عليهم الحصول على جرعتين لقاح منهم واحدة تتضمن سلالة أوميكرون، من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا.

الأشخاص من عمر ١٦ عام فأكثر:

يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عام فأكثر تلقي جرعتين من لقاح نوفافاكس والحصول على جرعة واحدة من لقاح فايزر أو موديرنا بعد شهرين على الأقل من تلقي آخر جرعة من لقاح نوفافاكس.

إذا كان الشخص قد تلقى جرعة من لقاح يانسن الخاص بشركة جونسون يجب الحصول على جرعة تعزيزية من لقاح موديرنا أو لقاح فايزر.

أما المصابون بضعف في جهاز المناعة فقد يحتاجون إلى جرعة إضافية أو أكثر من لقاح فايزر.

كيف نحافظ على أنفسنا من فيروس كورونا ؟

كل ذلك مع الأخذ بالتدبير الاحترازية واتباعها بشكل سليم وخاصة ارتداء الكمامة ومحاولة الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الوجود في الأماكن المغلقة وتجنب المخالطة اللصيقة مع الآخرين وتجنب مخالطة أي شخص مريض.

وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو استخدام معقمًا لليدين يحتوي على الكحول بتركيز لا يقل عن 60%.

والقيام بتغطية الفم والانف بالمرفقين أو بمنديل عند السعال أو العطاس والتخلص من المنديل بعد استخدامه وغسل اليدين فورًا، وتجنب لمس العينين والأنف والفم وتجنب الأماكن المزدحمة.

وتجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب والمناشف وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا كان الشخص مريضًا،

والحرص على تنظيف الأسطح التي يكثر لمسها، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والأجهزة الإلكترونية والمناضد، وتطهيرها يوميًا والبقاء في المنزل وعدم الخروج نهائيا عند ظهور أى أعراض.

ويجب التأكد من توافر ما يكفي لمدة لا تقل عن 30 يومًا من الأدوية الموصوفة طبيًا العادية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية لديك.

والحصول على أحدث جرعات اللقاحات، وبخاصة لقاحات الإنفلونزا والتهاب الرئة، لن تقي هذه اللقاحات من الإصابة بكورونا فقط ولكن الإصابة بالإنفلونزا ايضا.