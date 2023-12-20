الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

عزة مصطفى مُدافعًة
عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد زيارته رفقة فريقه لأحد مستشفيات الأطفال في ليفربول.

وقالت خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن صور محمد صلاح وهو يوزع هدايا على الأطفال، وفكرة الهجوم عليه غير طبيعية، مشيرة إلى أن منتقديه يقولون إن محمد صلاح يتجاهل أطفال غزة.

مهاجمو محمد صلاح يريدونه أن يخاصم الدنيا

وأضافت، أنه يوجد أشخاص على السوشيال ميديا يرفضون أي شيء وفكرة مهاجمة محمد صلاح لأنهم يريدون أن يخاصم الدنيا والإنسانية والدنيا كلها مثلهم، مؤكدة أنها لن تعرض سر الهجوم على محمد صلاح.

عزة مصطفى محمد صلاح المستشفيات ليفربول يخاصم الدنيا الإنسانية

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