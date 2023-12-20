محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في كأس الرابطة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز – كوانساه - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

مشوار ليفربول ووست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، بعدما تغلّب على بورنموث بنتيجة 2-1.

بينما تأهل فريق وست هام يونايتد لهذا الدور من المسابقة، بعدما حقق المفاجأة وأطاح بفريق أرسنال عقب الفوز عليه بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ستُذاع مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المعلق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية.