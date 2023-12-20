الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بورسعيد تفعل مبادرة "سفراء الحوكمة" بالتعاون مع "القومى للتنمية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل د.أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ممثلي المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة د.عمرو نبيل، رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية، والدكتور محمد حبيب نائب رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية في اطار تفعيل مبادرة "سفراء الحوكمة" بجامعة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة يوسف سليمان منسق لجنة التنمية المستدامة بالجامعة، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد د.أيمن ابراهيم أهمية بروتوكول التعاون بين الجامعة والمعهد، والذي أثمر عن أكثر من برنامج تدريبي لمختلف منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.

من جانبها، أشارت د.راوية رزق إلى اهتمام الجامعة بالتنمية المستدامة والحوكمة، وما حققته الجامعة من تميز في تصنيفات التنمية المستدامة الدولية المختلفة.

وبدأت المبادرة باليوم التدريبي الأول والذي قدمه الدكتور عمرو نبيل، والذي تناول تعريف ومبادئ وأساسيات حوكمة المؤسسات.

وأشارت د.هبة يوسف سليمان، أن مبادرة سفراء الحوكمة والتي بدأت اليوم بالجزء التدريبي التعريفي الأول سوف تستكمل بتدريبات قادمة أكثر تخصصا في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع المعهد.

حضر المبادرة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب وطلاب الدراسات العليا، وعدد من خريجي الجامعة من العاملين في المؤسسات والهيئات المختلفة بمحافظة بورسعيد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جامعة جامعة بورسعيد الحوكمة برنامج سفراء الإبداع بورسعيد

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