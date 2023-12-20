الكونفيدرالية: الوادي ومروان محسن يقودان هجوم فيوتشر أمام اتحاد العاصمة

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري التي ستنطلق في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى..محمود جنش

خط الدفاع.. محمود شعبان - باسم علي – محمد عبد السلام – محمد ربيعة

خط الوسط.. كاجالي درامي – غنام محمد – محمد صادق

خط الهجوم.. محمد فاروق – عبد الكبير الوادي – مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود حمدي وطارق طه والكاميروني جوناثان نجويم وبابا توندي بيلو ومحمد محمود وعلي زعزع وهشام عادل وأحمد عاطف وعمر السعيد.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط في حين يتصدر اتحاد العاصمة المتصدر المجموعة برصيد تسع نقاط وخلفهما الهلال الليبي برصيد ثلاث نقاط وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بدون نقاط لذلك يرفع مودرن فيوتشر شعار لابديل عن الفوز للتساوي مع اتحاد العاصمة في رصيد النقاط.

ويسعى مودرن فيوتشر لهزيمته أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت في الجزائر وحرص البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه قام خلالها بشرح نقاط القوة والضعف في صفوف اتحاد العاصمة على ضوء مباراة الفريقين في الجولة الثالثة.

وأكد فورموسينيو للاعبي مودرن فيوتشر أنه لابديل عن الفوز حتى يبتعد الفريق عن الحسابات المعقدة في مشوار التأهل للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية.

يدير المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوح ويساعده حمدين ديبا ويوسف محمد محمود ومعهم موسى ديوحكما رابعا ويراقب المباراة الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصادق.