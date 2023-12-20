الصحة العالمية: المجاعة والوباء يهددان الحياة فى قطاع غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنّ أكبر التحديات الصحية الآن، في قطاع غزة تحيط بكل السكان وليس الجرحى أو المرضى فقط، مع اختفاء المياه والغذاء فهناك 90% نقصًا في الغذاء، وقد نفقد مئات آلاف الأبرياء نتيجة الجوع.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما تنتشر الأوبئة سريعًا في القطاع، خاصة مع الجوع ونقص الغذاء وصعوبة إنقاذ المصابين، إضافة إلى هشاشة وانهيار النظام الصحي في غزة، خاصة مع وجود مليوني نازح.

وأكد أن عموم القطاع يعيش مجاعة حقيقية وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات، وهذا ما يؤثر على مقدرة هؤلاء الأفراد من حيث المناعة مواجهة ومجابهة هذه الأمراض وبالتالي تعرضهم لتكافة أنواع الميكروبات.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى أن عدد الجرحى تخطى 50 ألفًا معظمهم من النساء والأطفال، و350 ألف مواطن يعانون من الضغط والسكري والقلب، و50 ألف امرأة حامل، 700 شهريًا يجب أن تخضع لعملية قيسرية.