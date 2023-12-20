الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: المجاعة والوباء يهددان الحياة فى قطاع غزة

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إنّ أكبر التحديات الصحية الآن، في قطاع غزة تحيط بكل السكان وليس الجرحى أو المرضى فقط، مع اختفاء المياه والغذاء فهناك 90% نقصًا في الغذاء، وقد نفقد مئات آلاف الأبرياء نتيجة الجوع.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما تنتشر الأوبئة سريعًا في القطاع، خاصة مع الجوع ونقص الغذاء وصعوبة إنقاذ المصابين، إضافة إلى هشاشة وانهيار النظام الصحي في غزة، خاصة مع وجود مليوني نازح.

وأكد أن عموم القطاع يعيش مجاعة حقيقية وبالأخص الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات، وهذا ما يؤثر على مقدرة هؤلاء الأفراد من حيث المناعة مواجهة ومجابهة هذه الأمراض وبالتالي تعرضهم لتكافة أنواع الميكروبات.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى أن عدد الجرحى تخطى 50 ألفًا معظمهم من النساء والأطفال، و350 ألف مواطن يعانون من الضغط والسكري والقلب، و50 ألف امرأة حامل، 700 شهريًا يجب أن تخضع لعملية قيسرية.

القاهرة الإخبارية الصحة العالمية قطاع غزة وباء الجوع الشديد نقص الغذاء المرضى هشاشة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم الاستفادة من قطاع الاتصالات

"القاهرة الإخبارية": إصابة عدد من الصحفيين جراء قصف الاحتلال بمحيط المستشفى الكويتى

"الصحة العالمية": الوضع فى قطاع غزة أصبح مُرعبًا

تأثير هجمات الحوثيين على اقتصاد الاحتلال.. عادل حمودة يكشف التفاصيل

عليّ الدين هلال يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أبرز محاور المرحلة المقبلة

عليّ الدين هلال: الخلاف فى الرأى مصدر إثراء وغنى وعلامة قوة للمجتمع

عليّ الدين هلال: الحوار المبنى على التعددية وتنوع الآراء هو أساس العمل والفكر

عمرو خليل: مشهد الانتخابات الرئاسية بداية لتلاحم سياسى بين أصوات وآراء متعددة

الأكثر قراءة

عاجل.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

"المتهم بابا".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

متى تبدأ؟.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟