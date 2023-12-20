الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولى

واصل أبو يوسف عضو
واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني

أكد الدكتور واصل أبويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة بدعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره ليس القرار الأول، ولكن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فهي ترفض الاعتراف بقرارات الجمعية العامة ولا قرارات مجلس الأمن الدولي. 

وقال "أبو يوسف" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك قرار حول الاستعمار الاستيطاني الذي صدر قبل سنوات يؤكد عدم شرعية البناء والاستعمار الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ولم يلتزم الاحتلال بذلك، لذلك يجب أن يكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه التي تتصاعد وتكون بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية".

وأشار إلى أن الاحتلال يعتمد على الإدارة الأمريكية الداعمة له والتي تسنده في كل ما يتعلق بالتغطية على جرائمه في ظل عدم تنفيذه لهذه القرارات. 

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وأَضاف أننا نتوقع أن يتم استخدام الفيتو الأمريكي أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بمناقشة قرار عربي ثان اليوم بوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن هذه الحرب هي حرب على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القدس أو في غزة، ومن أحد أهم أهداف الهجوم الإسرائيلي هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وكفاحه من أجل نيل استقلاله وفرض المزيد من الحصار، لكن الأمر الأهم من كل ذلك هو محاولة الحديث عن تهجير لأبناء شعبنا سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن، لكن الموقف الحازم للقيادة الفلسطينية بالاتفاق أيضًا مع الموقف الحازم الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري برفض تهجير أي مواطن فلسطيني إلى أي مكان وقف ضد تلك المحاولات، فهذه الأرض للفلسطينيين. 

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ونوه إلى أن أهداف هذه الحرب أيضًا، هو ألا يكون هناك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لذلك فهي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

الدكتور واصل أبو يوسف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة الحق الفلسطينى الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن الدولي

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