الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ سياسة بالقدس: إسرائيل تستهدف كل ما يتعلق بمقومات الحياة في قطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مازالت تواصل حربها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، مستخدمة كافة الذرائع.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة تستهدف كل ما هو فلسطيني، سواء بشرا أو حجرا أو شجرا، متابعا: “شاهدنا خلال الأيام السابقة حربا إجرامية منظمة تستهدف المدارس والمستشفيات، حيث كان يوم أمس، يوم الحرب على المستشفيات الفلسطينية التي استهدفت بأكملها في كافة قطاع غزة”.

 المخطط الإسرائيلي

ولفت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن المخطط الإسرائيلي يسير في سياق تدمير كافة مقومات الحياة في فلسطين بما يتعلق من مستشفيات وجامعات ومساجد وكنائس، وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، وحتى الأراضي الزراعية.

استاذ الإحتلال الإسرائيلي فلسطين حرب إبادة المستشفيات

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