الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية مستنكرا: الطلب من إسرائيل بوقف العدوان يحدث بطريقة الاستجداء

غزة
غزة

قال أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه بدعم أمريكي بشكل مباشر، من خلال مواصلة عملياته العكسرية في غزة وعدوانه على الشعب والمؤسسات المدنية والإنسانية وكل مناحي الحياة هناك.

الحرب على غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يمتد عدوانه منذ فترة إلى الضفة ولم يكف بضرب وإبادة غزة فقط، موضحا أن الجهود التي بذلت خلال الفترات السابقة سواء في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، خرجت جميعها بفشل زريع بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو.

وأكد أن مطالبة إسرائيل بوقف العدوان بطريقة الاستجداء، وكأنه يقول “بعد إذنك”، لا تنفع مع القرارات الدولية التي تخرج، والتي تصدر وكأنها بيان مثل "الاتحاد من أجل السلام ووقف إطلاق النار"، بل لا بد أن تصدر قرارات صارمة تطالب بوقف العدوان.

أستاذ العلاقات الدولية الإحتلال الإسرائيلي الشعب المؤسسات المدنية غزة الامم المتحدة

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