توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية فى كفرالشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم طنين من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، الأربعاء، بديوان عام المحافظة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقًا بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

تكثيف برامج الحماية الاجتماعية

أكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جاء ذلك بحضور الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

في سياق منفصل، فقد تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف طريق قلين-المنشأة الكبري-عزبة عين الحياة، بمركز قلين بطول 2كم ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 202‪4-2023، والذى يعد من الطرق الرئيسة والحيوية بمركز قلين وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والجهاز المعاون له

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

أوضح المحافظ حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.