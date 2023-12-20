تضامن عربي ودولي مع مصر في أزمة سد النهضة لمواجهة تعنت إثيوبيا

أعربت العديد من الدول عبر العالم دعم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي ودعم موقف دولتي المصب مصر والسودان في الحفاظ على امنهما المائي في ظل تعنت إثيوبيا ورفض التوصلا لاتفاق بشأن السد الذي يهدد حياة الملايين في كلا البلدين، وكان آخر هذا التعنت بإفشال إثيوبيا أمس جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن السد.

دعم عربي لمصر في أزمة سد النهضة

وسبق وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

كما شددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

كما أعلنت دولة الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.

وأعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية، وربما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.

وشددت الكويت على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة دعم دولة الكويت للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة، بما يراعى مصالح الأطراف كافة.

بينما أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، معربة عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية.

فيما أكدت الأردن أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن الأردن يقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها.

وأكدت الخارجية الأردنية أن الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضي حول قضية سد النهضة يعكس حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

دول غربية تدعم موقف مصر في سد النهضة

ودوليا سبق وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مواصة دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن سد النهضة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع

وفي أول زيارة له للقاهرة أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، أنه سيدعم السلطات المصرية بشأن ملف سد النهضة، وان هذه القضية لا تتعلق بمصر فقط بل بجزء كبير بشمال أفريقيا.

وقال الرئيس البولندي إن هناك إمكانيات واسعة للتعاون مع مصر فى مجال العلوم المائية ودعم ملف الاقتصاد المائي وأنهم مستعدون للتعاون مع مصر حيث تتفهم بلاده أهمية مياه النيل وما يتعلق بملف سد النهضة ولهذا يدعم السلطات المصرية فى عدم التأثر ببناء هذا السد على الاقتصاد والزراعة فى مصر.

فيما أعلنت بريطانيا حث جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة، وهي أثيوبيا ومصر والسودان، على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.