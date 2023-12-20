1500 دار نشر.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تحل يوم 24 من شهر يناير المقبل، وتكون فيه دولة النرويج ضيف الشرف، والدكتور سليم حسن شخصية المعرض، والكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل.

موعد معرض الكتاب 2024 في نسخته الـ 55

تحدد موعد معرض الكتاب الدورة 55 لسنة 2024 ليكون خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس؛ بناء على اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين.

ومن المقرر أن يستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 إلكترونيا

يمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا وفق الخطوات التالية:

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

1500 دار نشر من 50 دولة

ويشارك في المعرض أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح معرض القاهرة الدولي للكتاب الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.